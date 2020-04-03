Распределение медсредств и оборудования в регионах будет контролироваться с привлечением СБУ, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

СБУ также проконтролирует ситуация относительно недостоверной информации об оборудовании, которую предоставляют руководители медучреждений

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставил задачу осуществлять жесткий контроль над тем, как распределяются медицинские средства и оборудование в регионах, которые предназначены для борьбы с коронавирусом. Об этом он сообщил в своем видеообращении.

При этом он добавил, что к контролю будут привлечены сотрудники Службы безопасности Украины.

"Все, что мы получаем, отдаем в области. Придерживать, распределять среди родственников или друзей или, еще хуже, перепродавать медицинские средства мы не дадим никому", - сказал он.

Он также отметил, что сотрудники СБУ также должны помочь в решении другой проблемы, когда не все руководители медицинских учреждений подают достоверную информацию об обеспечении и приукрашают действительность.

"Это приводит к тому, что Киев видит от регионов одни цифры, а реальная ситуация на месте - хуже. Решение этого вопроса - на личном контроле главного санитарного врача Украины", - отметил он.

Сьогодні хочу відповісти українським лікарям, які звертаються до мене в соцмережах. Перш за все скажу: все бачу, все чую, намагаюся максимально швидко вирішувати ваші проблеми. Стосовно звернення лікарів із міста Монастириськ. Наразі в лікарні є 4 апарати ШВЛ. Місцеве управління закупить ще. Працівників забезпечено костюмами й респіраторами на найближчі дні, йде робота над їхнім повним забезпеченням усім необхідним. Медики міста Дубна звернули увагу на те, що лікарів «швидкої» не забезпечено засобами індивідуального захисту. Ми відправили тисячу захисних костюмів та 6 тисяч масок саме для цих медичних працівників. Але Департамент охорони здоров’я Рівненщини, розподіляючи засоби, на жаль, помилився і нічого не передав екстреній медичній допомозі. Вчора питання було частково вирішено. Ми вирішуємо й питання, які порушили у своєму зверненні лікарі Одеського обласного медичного центру. Також виправлено несправедливу ситуацію, у якій опинилися працівники екстреної медичної допомоги. Їм буде виділено грошову надбавку за протидію коронавірусу. Вчора МОЗ видав відповідний наказ. На жаль, сьогодні ми пожинаємо плоди «знущання» над українською медичною системою в усі попередні роки. І тому щоденно й цілодобово працюємо над тим, щоб у наших медиків були всі необхідні засоби та обладнання. Ми неодмінно все подолаємо. У першу чергу завдяки вам – нашим лікарям, завдяки вашій мужності та витримці. Опубліковано Володимиром Зеленським Пʼятниця, 3 квітня 2020 р.

Напомним, в Херсонской области полиция открыла уголовное производство в отношении сотрудников районной больницы. Так, работники больницы не дождавшись результатов лабораторного исследования, выдали для захоронения тело умершей пациентки ее родственникам. Позже тест выявил у женщины COVID-19.

Кроме того, сегодня правительство ужесточило карантин в Украине, запретив, в частности, находиться на улице без документов, удостоверяющих личность, а также в общественных местах без защитных масок.