Зеленський доручив Богдану підготувати щорічне послання президента до Ради

Фото: Володимир Зеленський і Андрій Богдан (president.gov.ua)

Богдан також зможе змінювати персональний склад робочої групи

Президент України Володимир Зеленський доручив керівнику Офісу президента Андрію Богдану підготувати його щорічне послання до Верховної ради. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Згідно з розпорядженням, керувати підготовкою проекту щорічного послання президента України до Верховної ради про внутрішнє і зовнішнє становище України буде голова ОП Андрій Богдан.

Йому дозволяється вносити зміни до персонального складу робочої групи, залучати до роботи в ній представників органів виконавчої влади, наукових установ, громадських об'єднань, а також вітчизняних та іноземних учених, незалежних експертів.

Методичним і науковим забезпеченням підготовки послання буде займатися Олександр Литвиненко - директор Національного інституту стратегічних досліджень. Він також обійме посаду заступника керівника робочої групи.

Робоча група у двотижневий термін повинна визначитися зі структурою та графіком підготовки проекту послання, а у двомісячний термін підготувати і подати на розгляд проект послання.

Нагадаємо, раніше Офіс президента анонсував першу відкриту прес-конференцію Зеленського на посаді президента. Зустріч відбудеться у Kyiv Food Market, президент буде відповідати на питання журналістів протягом всього дня.

Також РБК-Україна повідомляло, що заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявляв, що Зеленський дасть прес-конференцію з нагоди 100 днів президентства.