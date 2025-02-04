Зеленський порівняв втрати Росії та України у війні

Втрати Росії

Президент розповів, що приблизні втрати Росії наступні:

близько 300-350 тисяч російських солдатів було вбито;

50-70 тисяч ворожих солдатів зникли безвісти;

600-700 тисяч окупантів дістали поранення.

"Співвідношення (поранених - ред.) один до двох, тому що їхня польова медицина слабкіша за нашу, і вони не привозять поранених назад (на поле бою - ред.). Якщо людина поранена на полі бою, вона залишається там", - зазначив глава держави.

Втрати України

Водночас, за словами Зеленського, втрати України у війні такі:

45 100 українських захисників загинули;

близько 390 тисяч випадків поранень.

Президент звернув увагу, що деякі українські воїни отримували поранення по кілька разів, тому озвучена цифра перевищує реальну кількість поранених солдатів.

Він уточнив, що є проблеми зі статистикою про зниклих безвісти людей.

"Це дійсно тисячі, і скільки з них справді зникли безвісти, а скільки перебувають у полоні, я поки що не знаю точної кількості, але ми працюємо над цим. Також тисячі, тисячі чоловіків є військовополоненими", - наголосив Зеленський.