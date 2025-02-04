Зеленский сравнил потери России и Украины в войне

Потери России

Президент рассказал, что примерные потери России следующие:

около 300-350 тысяч российских солдат были убиты;

50-70 тысяч вражеских солдат пропали без вести;

600-700 тысяч оккупантов получили ранения.

"Соотношение (раненых - ред.) один к двум, потому что их полевая медицина слабее нашей, и они не привозят раненых обратно (на поле боя - ред.). Если человек ранен на поле боя, он остается там", - отметил глава государства.

Потери Украины

При этом, по словам Зеленского, потери Украины в войне таковы:

45 100 украинских защитников погибли;

около 390 тысяч случаев ранений.

Президент обратил внимание, что некоторые украинские воины получали ранения по несколько раз, поэтому озвученная цифра превышает реальное число раненых солдат.

Он уточнил, что есть проблемы со статистикой о пропавших без вести людях.

"Это действительно тысячи, и сколько из них действительно пропали без вести, а сколько находятся в плену, я пока не знаю точного числа, но мы работаем над этим. Также тысячи, тысячи мужчин являются военнопленными", - подчеркнул Зеленский.