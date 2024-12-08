Зеленський назвав втрати України у війні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Наші люди ціною своїх життів захищають свій дім, і кожне життя наших воїнів і наших цивільних цінне для нас. Від початку повномасштабної війни Україна втратила 43 тисячі воїнів, які загинули на полі бою", - розповів він.

Крім того, за словами президента, 370 тисяч випадків надання допомоги пораненим, і це з урахуванням, що в нашій армії приблизно 50% поранених повертаються у стрій, і фіксуються всі поранення, зокрема легкі й повторні.

"Одна з ключових відмінностей між російською армією й Силами оборони України - це рівень розвитку фронтової медицини, який у нашій армії значно вищий. Ми в Україні вдячні за це кожному й кожній, хто допомагає розвивати медицину в нашій армії та рятує наших поранених, здійснює реабілітацію", - зазначив Зеленський.

Глава держави зазначив, що "із вересня цього року Росія втрачає на полі бою людей у співвідношенні 5 і навіть 6 проти 1 у нас".