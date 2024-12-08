ua en ru
Пн, 09 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Зеленський назвав втрати України у війні

Україна, Неділя 08 грудня 2024 12:54
UA EN RU
Зеленський назвав втрати України у війні Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Президент України Володимир Зеленський назвав втрати України у війні. Зокрема, з початку вторгнення загинули 43 тисячі українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Наші люди ціною своїх життів захищають свій дім, і кожне життя наших воїнів і наших цивільних цінне для нас. Від початку повномасштабної війни Україна втратила 43 тисячі воїнів, які загинули на полі бою", - розповів він.

Крім того, за словами президента, 370 тисяч випадків надання допомоги пораненим, і це з урахуванням, що в нашій армії приблизно 50% поранених повертаються у стрій, і фіксуються всі поранення, зокрема легкі й повторні.

"Одна з ключових відмінностей між російською армією й Силами оборони України - це рівень розвитку фронтової медицини, який у нашій армії значно вищий. Ми в Україні вдячні за це кожному й кожній, хто допомагає розвивати медицину в нашій армії та рятує наших поранених, здійснює реабілітацію", - зазначив Зеленський.

Глава держави зазначив, що "із вересня цього року Росія втрачає на полі бою людей у співвідношенні 5 і навіть 6 проти 1 у нас".

Втрати РФ в Україні

За даними на ранок 9 грудня, Росія втратила в Україні понад 753 тисячі військових. Водночас у самій РФ встановили імена тільки 80 973 окупантів, які були ліквідовані на фронті в Україні з лютого 2022 року. Більшість із них - добровольці.

Буквально нещодавно головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський розповідав, що втрати України під час наступу в Курській області були вдвічі меншими, ніж у росіян. При цьому конкретних цифр він не назвав.

Додамо, що аналітики Інституту вивчення війни нещодавно зазначали, що Кремль продовжує зазнавати значних втрат у живій силі, щоб домогтися тактичних успіхів у Донецькій області. Тільки за осінь РФ втратила майже 126 тисяч солдатів під час наступів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна в Україні
NEWS
Не папірець з кількома підписами. Зеленський відповів, що потрібно для завершення війни
Не папірець з кількома підписами. Зеленський відповів, що потрібно для завершення війни
DAILY
Монети Русі, ікони та трипільські вази. Хто і як вивозить з України національну спадщину
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Монети Русі, ікони та трипільські вази. Хто і як вивозить з України національну спадщину