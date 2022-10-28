Зеленський порівняв росіян з нацистами: Форма зла стала іншою, але суть незмінна

Глава держави наголосив що сьогодні ми робимо це, тримаючи в руках не квіти, а зброю.

"Ми згадуємо вигнання нацистів, наближаючи вигнання рашистів. Зло, що, здавалося, в 1945-му було остаточно переможене й спалене дотла, 80 років потому відроджується з попелу. Стає на ноги. Стає можливим. Форма зла стала іншою, але суть залишилася незмінною", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що зло завжди починає однаково.

"Загарбники називають себе визволителями. Вторгнення своєї армії - самозахистом. Як і 80 років тому, український народ стає на оборону рідної землі. І ворожий план бліцкригу стає провалом", - підкреслив політик.

Він вказав, що зло завжди діє однаково.

"Вбиває цивільне населення, запевняючи, що б’є лише по військових об’єктах. Влаштовує блокади й фільтраційні табори. І Сирець стає Оленівкою. Знищує міста й села. І Корюківка стає Бучею", - продовжив глава держави.

Однак рано чи пізно про воєнні злочини стає відомо. Реакція світу стає болючою. Політика умиротворення стає жорсткою протидією. Становище зла стає цугцвангом.

Зеленський додав, що День визволення України від нацистів у 247-й день нашої боротьби стає символом: результатом нашої боротьби неодмінно стає визволення України.

"Захоплена територія стає вільною. Так завжди було в минулому, так точно буде у майбутньому. У майбутньому Херсона, Донбасу, Луганська, Криму. Бо завжди наша земля стає вільною. Спротив стає гордістю. Боротьба стає перемогою. А Україна стає єдиною!" - підсумував президент.