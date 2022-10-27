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Варвари б’ють по нашій енергетиці, але ми гідно пройдемо цю темряву, - Зеленський

Новость на русском →
Україна, Четвер 27 жовтня 2022 22:34
Варвари б’ють по нашій енергетиці, але ми гідно пройдемо цю темряву, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Варвари б'ють по українській енергетиці, але жителі України пройдуть цю темряву мужньо та гідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Президент вирішив підтримати жителів України у непростий день. Зеленський додав, що головне зберегти світло у своєму серці.

"Для когось це батько на фронті, для когось це товариш, побратим в пам'яті, але залишиться назавжди. Для когось це люба і любий поруч. Я впевнений, що для нас всіх Україна це головне світло. Заради неї - переможемо", - додав президент.

Нагадаємо, що сьогодні майже мільйон жителів Києва сьогодні опинились без електрики.

Внаслідок нічної атаки росіян по енергетичній інфраструктурі Київської області, в регіоні спостерігається різке погіршення ситуації з енергопостачанням.

Пізніше стало відомо, що російські війська, застосувавши іранські дрони-камікадзе "Shahed-136", здійснили понад шість атак на Київську область. Крім того, у поліції показали фотографії уламків безпілотників, які вдарили по одному із районів області.

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