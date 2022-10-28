Зеленский сравнил россиян с нацистами: Форма зла стала другой, но суть неизменна

Глава государства подчеркнул, что сегодня мы делаем это, держа в руках не цветы, а оружие.

"Мы вспоминаем изгнание нацистов, приближая изгнание рашистов. Зло, что, казалось, в 1945-м было окончательно побеждено и сожжено дотла, 80 лет спустя возрождается из пепла. Становится на ноги. Становится возможным. Форма зла стала другой, но суть осталась", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что зло всегда начинает одинаково.

"Захватчики называют себя освободителями. Вторжение своей армии - самозащитой. Как и 80 лет назад, украинский народ становится на оборону родной земли. И враждебный план блицкрига становится провалом", - подчеркнул политик.

Он указал, что зло всегда действует одинаково.

"Убивает гражданское население, уверяя, что бьет только по военным объектам. Устраивает блокады и фильтрационные лагеря. И Сырец становится Еленовкой. Уничтожает города и села. И Корюковка становится Бучей", - продолжил глава государства.

Однако рано или поздно о военных преступлениях становится известно. Реакция мира становится болезненной. Политика умиротворения становится жестким противодействием. Положение зла становится цугцвангом.

Зеленский добавил, что День освобождения Украины от нацистов в 247 день нашей борьбы становится символом: результатом нашей борьбы непременно становится освобождение Украины.

"Захваченная территория становится свободной. Так всегда было в прошлом, так точно будет в будущем. В будущем Херсона, Донбасса, Луганска, Крыма. Потому что всегда наша земля становится свободной. Сопротивление становится гордостью. Борьба становится победой. А Украина становится единой!" - подытожил президент.