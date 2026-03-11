Зеленський порівняв Путіна з Гітлером і спрогнозував трагічний кінець для РФ

"Ми знаємо, чим усе закінчилося для Гітлера. Ми розуміємо, чим закінчиться для Путіна. Використання спорту, музики, кіно та мистецьких фестивалів, таких як Венеційська бієнале, як зброї ніколи не допомагає", - сказав президент.

Він наголосив, що російська пропаганда активно поширюється навіть через культурні заходи та дитячий контент.

"На різних культурних платформах - навіть під час фестивалів дитячої анімації - росіяни наповнюють свої фільми пропагандою, щоб із самого раннього віку індоктринувати своє суспільство", - зазначив глава держави.

Водночас Зеленський переконаний, що така політика не принесе результату.

"Я впевнений, що на їхню націю чекає трагічний кінець", - додав він.