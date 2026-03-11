Зеленский сравнил Путина с Гитлером и спрогнозировал трагический конец для РФ

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил российского диктатора Владимира Путина с немецким фюрером Адольфом Гитлером.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в интервью журналисту Кейлину Робертсону, которое приводит Telegram главы государства.
"Мы знаем, чем все закончилось для Гитлера. Мы понимаем, чем закончится для Путина. Использование спорта, музыки, кино и художественных фестивалей, таких как Венецианская биеннале, как оружия никогда не помогает", - сказал президент.
Он подчеркнул, что российская пропаганда активно распространяется даже через культурные мероприятия и детский контент.
"На различных культурных платформах - даже во время фестивалей детской анимации - россияне наполняют свои фильмы пропагандой, чтобы с самого раннего возраста индоктринировать свое общество", - отметил глава государства.
В то же время Зеленский убежден, что такая политика не принесет результата.
"Я уверен, что их нацию ждет трагический конец", - добавил он.
Напомним, 4 марта организаторы Венецианской биеннале объявили, что позволят России принять участие в выставке этого года, которая продлится с 9 мая по 22 ноября - впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.
Это возмутило Еврокомиссию и она пригрозила прекратить финансирование выставки.
Министерство иностранных дел Украины также резко отреагировало на информацию об участии России в 61-й Венецианской биеннале, заявив, что такое решение может стать "опасным сигналом поддержки агрессии".
Это одна из самых престижных и старейших международных выставок современного искусства, которую основали еще в 1895 году. Мероприятие проводится каждые два года в Венеции и по структуре напоминает "Олимпийские игры" в мире культуры, где страны представляют свои достижения в собственных павильонах.
Кроме основного арт-проекта, в рамках биеннале проходят масштабные фестивали архитектуры, музыки, театра и кино.
Главной целью события является демонстрация актуальных художественных трендов и обмен идеями между художниками со всего мира.
По результатам выставки лучшие национальные павильоны и отдельные авторы получают почетную награду - "Золотого льва".
Кстати, Гитлер также активно использовал культурные и спортивные мероприятия для пропаганды.
Олимпиада 1936 года в Берлине стала главным инструментом легитимизации нацистского режима на международной арене.
Чтобы произвести впечатление на иностранных гостей, власти временно убрали антисемитские лозунги с улиц и прекратили открытое преследование евреев.
Для соревнований построили грандиозный стадион на 100 тысяч мест, а событие впервые в истории транслировали по телевидению, подчеркивая величие Третьего рейха.