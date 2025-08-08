Зеленський попросив Туска допомогти українським студентам у Польщі: що відомо

Президент України провів важливу розмову з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, під час якої політики обговорили низку ключових питань. Серед них:

спільна робота заради миру,

розвиток оборонного виробництва,

підтримка українців,

переговорний процес щодо членства України у Євросоюзі.

Під час бесіди Зеленський поінформував Туска про останні переговори з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами. Сторони обговорили наявні дипломатичні можливості та домовилися про координацію дій задля спільних європейських інтересів.

Також у ході розмови було піднято питання нормативних змін у Польщі, які вплинули на українських студентів та абітурієнтів.

"У час такої війни складнощі для дітей, для студентів особливо болісно сприймаються. Попросив Дональда розглянути цю ситуацію, допомогти українській молоді", - зазначив президент України.