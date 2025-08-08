RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Зеленский попросил Туска помочь украинским студентам в Польше: что известно

Фото: украинский президент Владимир Зеленский и премьер Польши Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Польше ввели нормативные изменения, которые повлияли на украинских студентов и абитуриентов. На фоне войны такие трудности для молодежи воспринимаются особенно остро, поэтому Украина обратилась к польскому правительству с просьбой рассмотреть ситуацию и способствовать ее решению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Президент Украины провел важный разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском, во время которого политики обсудили ряд ключевых вопросов. Среди них:

  • совместная работа ради мира,
  • развитие оборонного производства,
  • поддержка украинцев,
  • переговорный процесс относительно членства Украины в Евросоюзе.

Во время беседы Зеленский проинформировал Туска о последних переговорах с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами. Стороны обсудили имеющиеся дипломатические возможности и договорились о координации действий для общих европейских интересов.

Также в ходе разговора был поднят вопрос нормативных изменений в Польше, которые повлияли на украинских студентов и абитуриентов.

"Во время такой войны сложности для детей, для студентов особенно болезненно воспринимаются. Попросил Дональда рассмотреть эту ситуацию, помочь украинской молодежи", - отметил президент Украины.

Нормативные изменения для абитуриентов в Польше

Заметим, что на днях Министерство науки и образования Польши выпустило постановление, которое может заблокировать прием в вузы многих иностранных абитуриентов, в том числе и из Украины.

В подтверждение знания польского или другого языка на нужном уровне теперь нужны сертификаты, которые иностранцы не успевают получить вовремя. Для поступления в польский вуз отныне нужен сертификат как минимум уровня В2.

Ситуация осложняется и тем, что сам закон изменился 1 июля, а распоряжение вошло в силу только 1 августа, и весь июль университеты принимали абитуриентов на основании проекта распоряжения.

В нем говорилось, что университеты могут проверять знание языка, однако, как оказалось отныне - университеты лишены этого права.

Заметим, что ранее мы писали, сколько стоит обучение в лучших университетах Варшавы.

РБК-Украина также писало, какие цены на обучение для украинцев за рубежом, куда легче всего поступить и где проще всего задержаться.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийПольшаАбитуриенты