Зеленський попросив Туска допомогти українським студентам у Польщі: що відомо
У Польщі запровадили нормативні зміни, які вплинули на українських студентів та абітурієнтів. На тлі війни такі труднощі для молоді сприймаються особливо гостро, тож Україна звернулася до польського уряду з проханням розглянути ситуацію та сприяти її вирішенню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.
Президент України провів важливу розмову з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, під час якої політики обговорили низку ключових питань. Серед них:
- спільна робота заради миру,
- розвиток оборонного виробництва,
- підтримка українців,
- переговорний процес щодо членства України у Євросоюзі.
Під час бесіди Зеленський поінформував Туска про останні переговори з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами. Сторони обговорили наявні дипломатичні можливості та домовилися про координацію дій задля спільних європейських інтересів.
Також у ході розмови було піднято питання нормативних змін у Польщі, які вплинули на українських студентів та абітурієнтів.
"У час такої війни складнощі для дітей, для студентів особливо болісно сприймаються. Попросив Дональда розглянути цю ситуацію, допомогти українській молоді", - зазначив президент України.
Нормативні зміни для абітурієнтів в Польщі
Зауважимо, що днями Міністерство науки та освіти Польщі випустило постанову, яка може заблокувати прийом до вишів багатьох іноземних абітурієнтів, зокрема і з України.
На підтвердження знання польської чи іншої мови на потрібному рівні тепер потрібні сертифікати, які іноземці не встигають отримати вчасно. Для вступу в польський ВНЗ відтепер потрібен сертифікат як мінімум рівня В2.
Ситуація ускладнюється й тим, що сам закон змінився 1 липня, а розпорядження увійшло в силу лише 1 серпня, і весь липень університети приймали вступників на підставі проєкту розпорядження.
В ньому йшлося, що університети можуть перевіряти знання мови, однак, як виявилось відтепер - університети позбавлені цього права.
Зауважимо, що раніше ми писали, скільки коштує навчання у найкращих університетах Варшави.
РБК-Україна також писало, які ціни на навчання для українців за кордоном, куди найлегше поступити та де найпростіше затриматись.