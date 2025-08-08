Зеленський попросив Туска допомогти українським студентам у Польщі: що відомо

У Польщі запровадили нормативні зміни, які вплинули на українських студентів та абітурієнтів. На тлі війни такі труднощі для молоді сприймаються особливо гостро, тож Україна звернулася до польського уряду з проханням розглянути ситуацію та сприяти її вирішенню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Президент України провів важливу розмову з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, під час якої політики обговорили низку ключових питань. Серед них: спільна робота заради миру,

розвиток оборонного виробництва,

підтримка українців,

переговорний процес щодо членства України у Євросоюзі. Під час бесіди Зеленський поінформував Туска про останні переговори з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами. Сторони обговорили наявні дипломатичні можливості та домовилися про координацію дій задля спільних європейських інтересів. Також у ході розмови було піднято питання нормативних змін у Польщі, які вплинули на українських студентів та абітурієнтів. "У час такої війни складнощі для дітей, для студентів особливо болісно сприймаються. Попросив Дональда розглянути цю ситуацію, допомогти українській молоді", - зазначив президент України.