Зеленский попросил Туска помочь украинским студентам в Польше: что известно
В Польше ввели нормативные изменения, которые повлияли на украинских студентов и абитуриентов. На фоне войны такие трудности для молодежи воспринимаются особенно остро, поэтому Украина обратилась к польскому правительству с просьбой рассмотреть ситуацию и способствовать ее решению.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
Президент Украины провел важный разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском, во время которого политики обсудили ряд ключевых вопросов. Среди них:
- совместная работа ради мира,
- развитие оборонного производства,
- поддержка украинцев,
- переговорный процесс относительно членства Украины в Евросоюзе.
Во время беседы Зеленский проинформировал Туска о последних переговорах с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами. Стороны обсудили имеющиеся дипломатические возможности и договорились о координации действий для общих европейских интересов.
Также в ходе разговора был поднят вопрос нормативных изменений в Польше, которые повлияли на украинских студентов и абитуриентов.
"Во время такой войны сложности для детей, для студентов особенно болезненно воспринимаются. Попросил Дональда рассмотреть эту ситуацию, помочь украинской молодежи", - отметил президент Украины.
Нормативные изменения для абитуриентов в Польше
Заметим, что на днях Министерство науки и образования Польши выпустило постановление, которое может заблокировать прием в вузы многих иностранных абитуриентов, в том числе и из Украины.
В подтверждение знания польского или другого языка на нужном уровне теперь нужны сертификаты, которые иностранцы не успевают получить вовремя. Для поступления в польский вуз отныне нужен сертификат как минимум уровня В2.
Ситуация осложняется и тем, что сам закон изменился 1 июля, а распоряжение вошло в силу только 1 августа, и весь июль университеты принимали абитуриентов на основании проекта распоряжения.
В нем говорилось, что университеты могут проверять знание языка, однако, как оказалось отныне - университеты лишены этого права.
