Зеленский попросил Туска помочь украинским студентам в Польше: что известно

В Польше ввели нормативные изменения, которые повлияли на украинских студентов и абитуриентов. На фоне войны такие трудности для молодежи воспринимаются особенно остро, поэтому Украина обратилась к польскому правительству с просьбой рассмотреть ситуацию и способствовать ее решению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Президент Украины провел важный разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском, во время которого политики обсудили ряд ключевых вопросов. Среди них:

совместная работа ради мира,

развитие оборонного производства,

поддержка украинцев,

переговорный процесс относительно членства Украины в Евросоюзе.

Во время беседы Зеленский проинформировал Туска о последних переговорах с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами. Стороны обсудили имеющиеся дипломатические возможности и договорились о координации действий для общих европейских интересов.

Также в ходе разговора был поднят вопрос нормативных изменений в Польше, которые повлияли на украинских студентов и абитуриентов.

"Во время такой войны сложности для детей, для студентов особенно болезненно воспринимаются. Попросил Дональда рассмотреть эту ситуацию, помочь украинской молодежи", - отметил президент Украины.