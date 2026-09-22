Зеленський попросив Трампа залучити Сі Цзіньпіна до тиску на Путіна

Після зустрічі з Трампом у Нью-Йорку на полях 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН Зеленський розповів про прохання, яке озвучив американському лідеру напередодні його переговорів із Сі Цзіньпіном.

За словами президента України, він запропонував Трампу заохотити китайського лідера звернутися до російського диктатора Володимира Путіна.

"Завтра Трамп матиме зустріч з керівником Китаю. Я сказав дуже відверто президенту, що міг би він також Сі якось до цього заохотити, щоб він звернувся до Путіна", - заявив Зеленський.

Таким чином, Київ розраховує, що Китай також може використати свої контакти з Росією для впливу на позицію Кремля.

Зеленський не уточнив, яким саме має бути звернення китайського лідера до президента Росії. Водночас із його слів випливає, що Україна хотіла б бачити активнішу роль Пекіна у дипломатичних зусиллях щодо припинення війни.

Як відомо, президент Китаю відвідає США 23-25 вересня на запрошення Дональда Трампа. Їхня зустріч у Вашингтоні запланована на 24 вересня.