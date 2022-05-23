Зеленский попросил мир помочь с возвращением депортированных РФ украинцев
Проблема депортации украинцев на территорию России является сложной и требует практического решения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского в Украинском Доме в Давосе.
"Есть еще один вопрос. Я пока не вижу практического решения. Около 500 тысяч человек были депортированы на территорию РФ или оккупированые части Донбасса. Таких случаев очень много. Мы обращались и в Красный Крест, и в ООН. Они ищут этих людей", - заявил глава украинского государства.
Он добавил, что у депортированных людей забрали паспорта, телефоны. Эта проблема становится глобальной и формат ее решения пока не найден.
"Я хотел бы обратить внимание международного сообщества на этот вопрос. Хотелось бы вернуть этих людей, хотя бы получить информацию, где они и живы ли", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, сегодня Зеленский выступил перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе. Глава государства призвал мир "не ждать роковых выстрелов", а ввести против России максимально жесткие санкции.
Также мы писали, что, по словам Зеленского, война с Россией закончится победой Украины, поскольку у украинского народа нет другого выхода.
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