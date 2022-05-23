ru ua
Пн, 23 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Не ждите роковых выстрелов. Зеленский призвал ввести максимально жесткие санкции против России

Новина українською →
Понедельник 23 мая 2022 13:10
Не ждите роковых выстрелов. Зеленский призвал ввести максимально жесткие санкции против России Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Мир не должен ждать роковых выстрелов, поскольку порядок и свободу важно защищать сразу. Если бы в прошлом году против России ввели превентивные санкции, это гарантированно не допустило бы войну в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Не ждите роковых выстрелов. Не ждите применения Россией специального оружия: химического, биологического, не дай Бог, ядерного. Не создавайте у агрессора впечатления, будто бы мир не будет оказывать достаточного сопротивления. Защищайте сразу по максимуму свободу и нормальный порядок в мире. Вот какими должны быть санкции - максимальными",- заявил Зеленский.

По словам президента, войну в Украине удалось бы избежать, если бы мир прислушался к нашей стране еще в прошлом году, поскольку превентивные санкции могли бы сбить Россию с ног.

"Пришлось бы ли нам этого делать, если бы в прошлом году против Российской Федерации применили весь спектр превентивных санкций, которые способны сбить с ног любого агрессора? Уверен, что ответ нет. Недопущение войны было бы гарантировано, если бы действия мира были превентивными, а не реагированием",- отметил Зеленский.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Зеленский и премьер-министр Италии Марио Драги обсудили необходимость ускорить шестой пакет санкций ЕС против России и разблокировать украинские порты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Украина Санкции против России
NEWS
Военное положение в Украине: почему ввели и когда закончится
Военное положение в Украине: почему ввели и когда закончится
DAILY
Игорь Колыхаев: Херсонцы находятся в состоянии ожидания, мы ждем освобождения
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Игорь Колыхаев: Херсонцы находятся в состоянии ожидания, мы ждем освобождения