Не ждите роковых выстрелов. Зеленский призвал ввести максимально жесткие санкции против России

Мир не должен ждать роковых выстрелов, поскольку порядок и свободу важно защищать сразу. Если бы в прошлом году против России ввели превентивные санкции, это гарантированно не допустило бы войну в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Не ждите роковых выстрелов. Не ждите применения Россией специального оружия: химического, биологического, не дай Бог, ядерного. Не создавайте у агрессора впечатления, будто бы мир не будет оказывать достаточного сопротивления. Защищайте сразу по максимуму свободу и нормальный порядок в мире. Вот какими должны быть санкции - максимальными",- заявил Зеленский.

По словам президента, войну в Украине удалось бы избежать, если бы мир прислушался к нашей стране еще в прошлом году, поскольку превентивные санкции могли бы сбить Россию с ног.

"Пришлось бы ли нам этого делать, если бы в прошлом году против Российской Федерации применили весь спектр превентивных санкций, которые способны сбить с ног любого агрессора? Уверен, что ответ нет. Недопущение войны было бы гарантировано, если бы действия мира были превентивными, а не реагированием",- отметил Зеленский.