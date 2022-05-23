ru ua
Пн, 23 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський попросив світ допомогти з поверненням депортованих РФ українців

Новость на русском →
Київ, Понеділок 23 травня 2022 22:49
Зеленський попросив світ допомогти з поверненням депортованих РФ українців Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Проблема депортації українців на територію Росії є дуже складною і потребує практичного вирішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського в Українському Домі в Давосі.

"Є ще одне питання. Я поки не бачу практичного рішення. Біля 500 тисяч людей були депортовані на територію РФ або окуповані частини Донбасу. Таких випадків дуже багато. Ми зверталися і до Червоного Хреста, і до ООН. Вони шукають цих людей", - заявив голова української держави.

Він додав, що у депортованих людей забрали паспорти, телефони тощо. Ця проблема стає глобальною і формат рішення цього питання поки не знайдений.

"Я хотів би звернути увагу міжнародної спільноти до цього питання. Хотілося б повернути цих людей, хоча б отримати інформацію, де вони та чи живі", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський виступив перед учасниками Світового економічного форуму у Давосі. Глава держави закликав світ "не чекати на фатальні постріли", а ввести проти Росії максимально жорсткі санкції.

Також ми писали, що, за словами Зеленського, війна з Росією закінчиться перемогою України, оскільки в українського народу немає іншого виходу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський ООН Красный Крест Біженці Війна Росії проти України
NEWS
Є винятки. Хто може виїхати за кордон, незважаючи на заборону для чоловіків
Є винятки. Хто може виїхати за кордон, незважаючи на заборону для чоловіків
DAILY
Ігор Колихаєв: Херсонці перебувають у стані очікування, ми чекаємо визволення
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ігор Колихаєв: Херсонці перебувають у стані очікування, ми чекаємо визволення