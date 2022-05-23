Зеленський попросив світ допомогти з поверненням депортованих РФ українців

Проблема депортації українців на територію Росії є дуже складною і потребує практичного вирішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського в Українському Домі в Давосі.

"Є ще одне питання. Я поки не бачу практичного рішення. Біля 500 тисяч людей були депортовані на територію РФ або окуповані частини Донбасу. Таких випадків дуже багато. Ми зверталися і до Червоного Хреста, і до ООН. Вони шукають цих людей", - заявив голова української держави.

Він додав, що у депортованих людей забрали паспорти, телефони тощо. Ця проблема стає глобальною і формат рішення цього питання поки не знайдений.

"Я хотів би звернути увагу міжнародної спільноти до цього питання. Хотілося б повернути цих людей, хоча б отримати інформацію, де вони та чи живі", - підкреслив Зеленський.