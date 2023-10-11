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Зеленський розповів Нетаньяху про зв'язок РФ із ХАМАС

Середа 11 жовтня 2023 04:45
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Зеленський розповів Нетаньяху про зв'язок РФ із ХАМАС Фото: Зеленський повідомив Нетаньяху про підтримку Росією бойовиків ХАМАСу (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Президент України Володимир Зеленський розповів прем'єр-міністру Ізраїля Беньяміну Нетаньяху про зв'язок бойовиків ХАМАСу з Російською Федерацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 2.

Зеленський заявив, що Україна має інформацію про те, що Москва надає підтримку операціям, які проводять паластенські бойовики ХАМАСу. Він розповів про це главі ізраїльського уряду під час телефонної розмови.

"Для наших спецслужб це очевидно. Ми маємо всі докази, які змушують нас вважати, що Росія сприяє проведенню певних терористичних операцій", - заявив український лідер.

Президент додав, що це не вперше, коли РФ робить такі дії, адже вона робила це в Сирії і робить в Україні.

Війна в Ізраїлі

Минулого тижня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю та почали розстрілювати як військових, так і мирних жителів. У відповідь Єрусалим почав атакувати противників на території сектору Гази, а згодом оголосив, що переходить у повноцінний наступ.

Російські політики та пропагандисти виступили з відкритою підтримкою дій бойовиків. Зокрема, це зробив голова Чечні Рамзан Кадиров. В Головному управлінні розвідки України повідомляли, що РФ передала терористам ХАМАС зброю, яку було захоплено в нашій державі.

Зеленський заявив, що Росія зацікавлена у війні між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС і додав, що РФ є однією з сторін яка стоїть за цим нападом.

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Володимир Зеленський ХАМАС Ізраїль
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