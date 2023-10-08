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Зеленський поговорив з Нетаньяху на тлі війни в Ізраїлі

Неділя 08 жовтня 2023 17:20
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Зеленський поговорив з Нетаньяху на тлі війни в Ізраїлі Фото: президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський поговорив із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху на тлі нападу бойовиків ХАМАСу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіс Нетаньяху.

Окрім Зеленського прем'єр-міністр Ізраїлю провів переговори з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні та прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком.

У заяві офісу Нетаньяху значиться, що всі вони висловили підтримку права Ізраїлю захищати себе "так, як це буде потрібно".

Зеленський написав про деталі розмови з Нетаньяху. Він зазначив, що премʼєр-міністр розповів про ситуацію в Ізраїлі та дії збройних сил і органів правопорядку з відбиття нападу.

"Солідарні з Ізраїлем, який потерпає від зухвалого масштабного нападу, та співчуваємо у зв'язку з численними жертвами. Зараз важлива співпраця між ізраїльською поліцією та українськими дипломатами у питанні безпеки та захисту громадян України в Ізраїлі", - наголосив президент.

Зеленський також додав, що політики обговорили вплив нападу на Ізраїль на безпекову ситуацію в регіоні та за його межами.

Напад ХАМАСу на Ізраїль

Вчора бойовики ХАМАС атакували Ізраїль. Після масштабного ракетного обстрілу країни вони проникли на територію невеликого міста Сдероту в Південному окрузі.

До вечора ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території та завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.

Ізраїль оголосив про "стан війни" й початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

Зазначимо, що через напад ХАМАСу в Ізраїлі загинуло щонайменше 500 людей.

Нетаньяху заявляв, що Ізраїль вступив у довгу війну, перший етап якої завершується знищенням більшої частини терористів, які проникли до країни.

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Володимир Зеленський Нетаньяху Ізраїль
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