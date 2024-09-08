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Зеленський попросив Мелоні бути посередником у переговорах із США щодо постачання Patriot, - ЗМІ

Фото: Володимир Зеленський та Джорджія Мелоні (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Президент України Володимир Зеленський звернувся з проханням прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні бути посередником у переговорах зі США про передачу Україні систем ППО Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Messaggero.

"Зеленський задумав посередницьку роль для Риму. Він хотів би, щоб Мелоні, голова G7 до кінця року, підштовхнула Вашингтон до передачі значної кількості Patriot до того, як зоряно-смугасті вибори стануть надто близькими", - пише видання.

Окрім цього Зеленський та Мелоні обговорили передачу Україні другого комплексу ППО Samp-T, яку було схвалено в червні, однак поставку довелося затримати.

"За останньою інформацією, відправлення Samp-T можна очікувати до кінця вересня, у чому Мелоні запевнила Зеленського", - сказано у статті.

Що передувало

Після посилення російських обстрілів Україна звернулася до партнерів із проханням про додаткові системи Patriot для захисту від балістичних ракет. Німеччина, США, Румунія та Нідерланди пообіцяли постачання, а Італія - передачу батареї SAMP-T.

Однак наразі у відкритому доступі є інформація лише про передачу Україні системи Patriot від Німеччини. Це сталося на початку липня. Ще один Patriot подарувала Україні Румунія.

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