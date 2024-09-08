Зеленський попросив Мелоні бути посередником у переговорах із США щодо постачання Patriot, - ЗМІ

"Зеленський задумав посередницьку роль для Риму. Він хотів би, щоб Мелоні, голова G7 до кінця року, підштовхнула Вашингтон до передачі значної кількості Patriot до того, як зоряно-смугасті вибори стануть надто близькими", - пише видання.

Окрім цього Зеленський та Мелоні обговорили передачу Україні другого комплексу ППО Samp-T, яку було схвалено в червні, однак поставку довелося затримати.

"За останньою інформацією, відправлення Samp-T можна очікувати до кінця вересня, у чому Мелоні запевнила Зеленського", - сказано у статті.