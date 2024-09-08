RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский попросил Мелони быть посредником в переговорах с США по поставкам Patriot, - СМИ

Фото: Владимир Зеленский и Джорджия Мэлони (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский обратился с просьбой премьер-министра Италии Джорджии Мелони быть посредником в переговорах с США о передаче Украине систем ПВО Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Messaggero.

"Зеленский задумал посредническую роль для Рима. Он хотел бы, чтобы Мэлони, глава G7 до конца года, подтолкнула Вашингтон к передаче значительного количества Patriot до того, как звездно-полосатые выборы станут слишком близкими", - пишет издание.

Кроме этого Зеленский и Мелони обсудили передачу Украине второго комплекса ПВО Samp-T, одобренную в июне, однако поставку пришлось задержать.

"По последней информации, отправку Samp-T можно ожидать до конца сентября, в чем Мэлони заверила Зеленского", - говорится в статье.

Что предшествовало

После усиления российских обстрелов Украина обратилась к партнерам с просьбой о дополнительных системах Patriot для защиты от баллистических ракет. Германия, США, Румыния и Нидерланды пообещали поставки, а Италия – передачу батареи SAMP-T.

Однако в открытом доступе есть информация только о передаче Украине системы Patriot от Германии. Это произошло в начале июля. Еще один Patriot подарила Украине Румынию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна в УкраинеСоединенные Штаты Америки