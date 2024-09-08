Зеленский попросил Мелони быть посредником в переговорах с США по поставкам Patriot, - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский обратился с просьбой премьер-министра Италии Джорджии Мелони быть посредником в переговорах с США о передаче Украине систем ПВО Patriot.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Messaggero.
"Зеленский задумал посредническую роль для Рима. Он хотел бы, чтобы Мэлони, глава G7 до конца года, подтолкнула Вашингтон к передаче значительного количества Patriot до того, как звездно-полосатые выборы станут слишком близкими", - пишет издание.
Кроме этого Зеленский и Мелони обсудили передачу Украине второго комплекса ПВО Samp-T, одобренную в июне, однако поставку пришлось задержать.
"По последней информации, отправку Samp-T можно ожидать до конца сентября, в чем Мэлони заверила Зеленского", - говорится в статье.
После усиления российских обстрелов Украина обратилась к партнерам с просьбой о дополнительных системах Patriot для защиты от баллистических ракет. Германия, США, Румыния и Нидерланды пообещали поставки, а Италия – передачу батареи SAMP-T.
Однако в открытом доступе есть информация только о передаче Украине системы Patriot от Германии. Это произошло в начале июля. Еще один Patriot подарила Украине Румынию.
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