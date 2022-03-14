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Зеленский попросил Раду продлить военное положение в Украине

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский обратился к Верховной раде с просьбой продлить действие военного положения в Украине. Парламент должен утвердить соответствующий указ главы государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий законопроект на сайте ВР.

Согласно изданному указу президента, если парламент примет законопроект, то военное положение в Украине будет продлено еще на 30 суток.

Отметим, срок действия введенного 24 февраля военного положения истекает в 5:30 утра 26 марта 2022 года.

Напомним, военное положение было введено после полномасштабного вторжения России в Украину. Нападение российской армии произошло утром 24 февраля 2022 года после того, как руководитель Кремля Владимир Путин объявил о "специальной операции" в Украине.

Как писало РБК-Украина, уже в среду, 16 февраля, Международный суд в Гааге примет первое решение в деле Украины против России. Суд должен объявить о мерах пресечения.

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Владимир ЗеленскийВоенное положениеВерховная радаВторжение России в УкраинуВойна России против Украины