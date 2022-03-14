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Международный суд в Гааге вынесет решение о войне в Украине 16 марта

Новина українською →
Понедельник 14 марта 2022 21:10
Международный суд в Гааге вынесет решение о войне в Украине 16 марта Фото: Международный суд в Гааге вынесет решение о войне в Украине 16 марта (https://twitter.com/CIJ_ICJ)
Автор: Сергей Пышкин

Международный суд в Гааге готов принять решение по делу Украины против России. Решение ожидается уже 16 марта в 17:00 по киевскому времени.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Международного суда.

Открытое заседание начнется в 17:00 по киевскому времени во Дворце мира в Гааге.

Следует добавить, что Украина подала официальную жалобу в Международный суд ООН в Гааге 27 марта.

Международный суд в Гааге вынесет решение о войне в Украине 16 марта

Фото: Международный суд в Гааге вынесет решение о войне в Украине 16 марта (https://twitter.com/CIJ_ICJ)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что по словам главы европейской дипломатии Жозеп Борреля, президента Российской Федерации Владимира Путина могут судить в Международном уголовном суде в Гааге.

Также издание писало о требованиях Украины к России в Международном Суде ООН в Гааге.

Война России против Украины продолжается девятнадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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