Международный суд в Гааге готов принять решение по делу Украины против России. Решение ожидается уже 16 марта в 17:00 по киевскому времени.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Международного суда.

Открытое заседание начнется в 17:00 по киевскому времени во Дворце мира в Гааге.

Следует добавить, что Украина подала официальную жалобу в Международный суд ООН в Гааге 27 марта.

Фото: Международный суд в Гааге вынесет решение о войне в Украине 16 марта (https://twitter.com/CIJ_ICJ)