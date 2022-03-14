Зеленський попросив Раду продовжити воєнний стан в Україні

Президент Володимир Зеленський звернувся до Верховної ради з проханням продовжити дію воєнного стану в Україні . Парламент повинен затвердити відповідний указ глави держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний законопроект на сайті ВР.

Відповідно до виданого указу президента, якщо парламент ухвалить законопроект, то воєнний стан в Україні буде продовжено ще на 30 діб.

Нагадаємо, воєнний стан був запроваджений після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Напад російської армії стався вранці 24 лютого 2022 року після того, як очільник Кремля Володимир Путін оголосив про "спеціальну операцію" в Україні.

Як писало РБК-Україна, вже у середу, 16 лютого, Міжнародний суд у Гаазі ухвалить перше рішення у справі України проти Росії. Суд має оголосити про запобіжні заходи.