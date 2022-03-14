RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Зеленський попросив Раду продовжити воєнний стан в Україні

Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський звернувся до Верховної ради з проханням продовжити дію воєнного стану в Україні. Парламент повинен затвердити відповідний указ глави держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний законопроект на сайті ВР.

Відповідно до виданого указу президента, якщо парламент ухвалить законопроект, то воєнний стан в Україні буде продовжено ще на 30 діб.

Зазначимо, термін дії запровадженого 24 лютого воєнного стану збігає о 5:30 ранку 26 березня 2022 року.

Нагадаємо, воєнний стан був запроваджений після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Напад російської армії стався вранці 24 лютого 2022 року після того, як очільник Кремля Володимир Путін оголосив про "спеціальну операцію" в Україні.

Як писало РБК-Україна, вже у середу, 16 лютого, Міжнародний суд у Гаазі ухвалить перше рішення у справі України проти Росії. Суд має оголосити про запобіжні заходи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВоєнний станВерховна радаВторгнення Росії до УкраїниВійна Росії проти України