Зеленский попросил Лукашенко передать Украине задержанных боевиков "Вагнера"

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с лидером Беларуси Александром Лукашенком вопрос экстрадиции задержанных в Минске боевиков российской частной военной компании "Вагнера". Президенты провели телефонный разговор 5 августа.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский выразил убеждение, что причастным к незаконным формированиям на Донбассе не удастся избежать справедливого наказания.

"Надеюсь, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовыми документами", - сказал Зеленский.

Также стороны обсудили вопрос подготовки к Третьему форуму регионов Украины и Беларуси, который запланирован на осень этого года.

Напомним, 29 июля под Минском задержали 33 боевика ЧВК "Вагнера". По данным белорусских правоохранителей, они, скорее всего, приехали в страну для дестабилизации ситуации перед выборами президента.

Позже стало известно, что часть из задержанных боевиков в Минске были ранее замечены на Донбассе.

Также сообщалось, что Офис генерального прокурора Украины сообщил о подозрении 28 задержанным под Минском боевикам ЧВК "Вагнера", из которых 9 украинцев, в участии в террористической организации.