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Зеленський попросив Лукашенка передати Україні затриманих бойовиків "Вагнера"

Київ, Середа 05 серпня 2020 14:39
Зеленський попросив Лукашенка передати Україні затриманих бойовиків "Вагнера"
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Зеленський і Лукашенко провели телефонну розмова 5 серпня

Президент України Володимир Зеленський обговорив з лідером Білорусі Олександром Лукашенком питання екстрадиції затриманих в Мінську бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнера". Президенти провели телефонну розмову 5 серпня.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зеленський висловив переконання, що причетним до незаконних формувань на Донбасі не вдасться уникнути справедливого покарання.

"Сподіваюся, що всі підозрювані в терористичній діяльності на території України будуть нам передані для притягнення до кримінальної відповідальності згідно з чинними міжнародно-правовими документами", - сказав Зеленський.

Також сторони обговорили питання підготовки до Третього форуму регіонів України і Білорусі, який запланований на осінь цього року.

Нагадаємо, 29 липня під Мінськом затримали 33 бойовиків ПВК "Вагнера". За даними білоруських правоохоронців, вони, швидше за все, приїхали в країну для дестабілізації ситуації перед виборами президента.

Пізніше стало відомо, що частина із затриманих бойовиків в Мінську були раніше помічені на Донбасі.

Також повідомлялося, що Офіс генерального прокурора України повідомив про підозру 28 затриманим під Мінськом бойовикам ПВК "Вагнера", з яких 9 українців, в участі в терористичній організації.

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