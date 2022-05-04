ru ua
Ср, 04 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский попросил Болгарию помочь с ремонтом военной техники, - БНТ

Новина українською →
София, Среда 04 мая 2022 15:04
Зеленский попросил Болгарию помочь с ремонтом военной техники, - БНТ Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорцив

Президент Владимир Зеленский обратился к руководству Болгарии с просьбой помочь с ремонтом военной техники, потерпевшей повреждение в ходе противостояния с РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БНТ.

Украинский посол в Софии Виталий Москаленко передал Народному собранию Болгарии письмо от главы государства. В нем Зеленский, в частности, попросил о ремонте техники.

Кроме того, президент надеется на продолжение поддержки болгарскими политиками евроинтеграционных устремлений Украины. Также в повестке обеспечения экспорта украинского зерна через порт Варны и сотрудничество в энергетике. Украина может экспортировать электроэнергию и газ в Болгарию.

Болгарский парламент сегодня проводит слушания по войне РФ против Украины. Депутаты Народного собрания должны решить, оказывать ли украинцам военно-техническую помощь.

К слову, украинская разведка зафиксировала попытки РФ дестабилизировать Приднестровье.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Украина Вооруженные силы Украины Болгария Война России против Украины
NEWS
70-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
70-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Агенты без влияния. Что ждет пророссийские партии в Украине после войны
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Агенты без влияния. Что ждет пророссийские партии в Украине после войны