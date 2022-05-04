ru ua
Ср, 04 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия нагнетает ситуацию в Приднестровье. Ведет психологическую атаку против Украины, - разведка

Новина українською →
Среда 04 мая 2022 13:45
Россия нагнетает ситуацию в Приднестровье. Ведет психологическую атаку против Украины, - разведка Фото: Россия умышленно нагнетает ситуацию в Приднестровье (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация умышленно нагнетает ситуацию в Приднестровье и ведет психологическую атаку против Украины. Все из-за отсутствия заметных успехов в войне.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Командование России пытается создать зоны нестабильности вблизи украинских границ и видимость угрозы нападения пророссийских вооруженных формирований с территории Приднестровья.

"По оценкам экспертов, количество реально боеспособного и мотивированного личного состава подразделения Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова не превышает 300 человек, задачей которых является охрана складов боеприпасов в селе Колбасная", - пишет пресс-служба разведки.

Более половины всех боеприпасов уже исчерпали свой срок годности и не подлежат транспортировке.

Также более двух третей боевой техники на территории Приднестровья является полностью, или же частично не боеспособной.

"Потенциально, Приднестровья может быть использовано как плацдарм для налаживания линий снабжения и обеспечения развертывания российской группировки на территории Республики Молдова, но это станет возможным только в случае создания сухопутного коридора с Россией через территорию южных областей Украины", - добавляет пресс-служба.

Война России против Украины длится семьдесят дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Российская Федерация
NEWS
70-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
70-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Агенты без влияния. Что ждет пророссийские партии в Украине после войны
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Агенты без влияния. Что ждет пророссийские партии в Украине после войны