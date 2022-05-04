Россия нагнетает ситуацию в Приднестровье. Ведет психологическую атаку против Украины, - разведка
Российская Федерация умышленно нагнетает ситуацию в Приднестровье и ведет психологическую атаку против Украины. Все из-за отсутствия заметных успехов в войне.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Командование России пытается создать зоны нестабильности вблизи украинских границ и видимость угрозы нападения пророссийских вооруженных формирований с территории Приднестровья.
"По оценкам экспертов, количество реально боеспособного и мотивированного личного состава подразделения Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова не превышает 300 человек, задачей которых является охрана складов боеприпасов в селе Колбасная", - пишет пресс-служба разведки.
Более половины всех боеприпасов уже исчерпали свой срок годности и не подлежат транспортировке.
Также более двух третей боевой техники на территории Приднестровья является полностью, или же частично не боеспособной.
"Потенциально, Приднестровья может быть использовано как плацдарм для налаживания линий снабжения и обеспечения развертывания российской группировки на территории Республики Молдова, но это станет возможным только в случае создания сухопутного коридора с Россией через территорию южных областей Украины", - добавляет пресс-служба.
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