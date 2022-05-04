ru ua
Ср, 04 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський попросив Болгарію допомогти з ремонтом військової техніки, - БНТ

Новость на русском →
Софія, Середа 04 травня 2022 15:04
Зеленський попросив Болгарію допомогти з ремонтом військової техніки, - БНТ Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорців

Президент Володимир Зеленський звернувся до керівництва Болгарії з проханням допомогти з ремонтом військової техніки, що зазнала ушкодження в ході протистояння з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БНТ.

Український посол у Софії Віталій Москаленко передав Народним зборам Болгарії лист від глави держави. У ньому Зеленський, зокрема, попросив про ремонт техніки.

Окрім того, президент сподівається на продовження підтримки болгарськими політиками євроінтеграційних прагнень України. Також на порядку денному забезпечення експорту українського зерна через порт Варни та співпраця в енергетиці. Україна може експортувати електроенергію і газу до Болгарії.

Болгарський парламент сьогодні проводить слухання щодо війни РФ проти України. Депутати Народних зборів повинні вирішити, чи надавати українцям військово-технічну допомогу.

До слова, українська розвідка зафіксувала спроби РФ дестабілізувати Придністров'я.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Україна Збройні сили України Болгария Війна Росії проти України
NEWS
70-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
70-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Агенти без впливу. Що чекає проросійські партії в Україні після війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Агенти без впливу. Що чекає проросійські партії в Україні після війни