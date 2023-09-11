У ЗСУ успіхи в районі Кліщіївки та Андріївки під Бахмутом, - Маляр

На Бахмутському напрямку, який є одним з відрізків наступу українських військових на сході, Сили оборони мали певний успіх в районі Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

"Там (в районі Кліщіївки та Андріївки, - ред.) ми витісняли противника із займаних позицій і там є у нас певні просування вперед. І за минулий тиждень звільнена територія там склала близько 2 квадратних км", - розповіла вона.

У ЗСУ успіхи в районі Кліщіївки та Андріївки під Бахмутом (deepstatemap.live)

Загалом, за даними Маляр, під час наступальної кампанії під Бахмутом звільнено на сьогодні вже 49 квадратних км.

Успіхи контрнаступу ЗСУ

Сили оборони України протягом минулого тижня звільнили близько 1,5 кв. км на південному фронті. У районі Роботиного на Мелітопольському напрямі є успіхи. Крім того, протягом останнього тижня ЗСУ звільнили частину Опитного під Донецьком. Закріплюються на досягнутих рубежах.