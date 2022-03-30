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"Нет санкций - ищите другую работу": Зеленский отозвал послов из ряда стран

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Киев, Среда 30 марта 2022 23:59
"Нет санкций - ищите другую работу": Зеленский отозвал послов из ряда стран Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский отозвал послов из Марокко и Грузии. Глава государства назвал "дипломатический фронт" не менее важным, чем боевые действия на территории страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.

"Сегодня я подписал указ об отзыве посла Украины из Марокко. Также возвращен посол из Грузии. При всем уважении, если не будет оружия, санкций, ограничений для российского бизнеса - ищите, пожалуйста, новую работу", - сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что ожидает конкретных результатов в ближайшие дни от работы послов и военных атташе Украины в Латинской Америке, Ближнем Востоке, Юго-Восточной Азии и странах Африки.

"Дипломатический фронт - один из ключевых фронтов. И все там должны работать максимально эффективно на победу и помощь армии. Как каждый защитник на поле боя, так и каждый на дипломатическом фронте", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, Грузия отказалась поддержать санкции против России, которые ввели за ее вторжение в Украину многие страны. В МИД Украины осудили такую позицию грузинских властей.

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