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Зеленский пообещал перезагрузку минского процесса

Новости » Выборы 2019    21.04.2019 - 21:53
Зеленский пообещал перезагрузку минского процесса
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина, Виталий Носач)

Зеленский пообещал кадровые изменения в минском процессе

Владимир Зеленский заявил, что на посту президента Украины он будет продолжать нормандский формат и минское направление, а также пообещал перезагрузку минского процесса. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский пообещал сделать все, чтобы вернуть в Украину всех военнопленных.

"Мы будем продолжать нормандский формат и минское направление. Будем идти до конца, чтобы прекратить огонь. Для нас задача номер один - вернуть заложников, военнопленных и моряков без исключения. Я сделаю все, чтобы их вернуть домой. Уверен, все ждут этого положительного результата", - сказал он.

Также он заявил о продолжении нормандского формата в отношениях с РФ.

"Мы будем действовать в нормандском формате, будем продолжать минский процесс, я думаю, что у нас будут кадровые изменения", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос об отношениях с Россией.

Напомним, ранее сообщалось, что в команде Владимира Зеленского видят приоритетом сотрудничество со странами "Большой семерки". В частности, команда будет фокусировать свою работу на гуманитарных аспектах и на вопросах безопасности.

Кроме того, спикер избирательного штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что единственным возможным вариантом решения конфликта на Донбассе являются совместные действия Украины и международных партнеров.

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