ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В штабе Зеленского не видят альтернативы "Минску"

Новости » Выборы 2019    13.04.2019 - 20:21
В штабе Зеленского не видят альтернативы "Минску"
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

По словам Разумкова, вернуть Донбасс и Крым можно только действуя совместно с международными партнерами

Спикер избирательного штаба кандидата в президенты Владимира Зеленського Дмитрий Разумков заявил, что единственным возможным вариантом решения конфликта на Донбассе являются совместные действия Украины и международных партнеров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В штабе Зеленского сейчас не видят альтернативы минскому процессу для разрешения конфликта на востоке Украины.

"Что касается войны на востоке и Минских соглашений, действительно, "Минск" - не идеальный, с ним много вопросов, и на протяжении многих месяцев этот вопрос буксует, но, к сожалению, никто не может предложить другую альтернативу. К минскому процессу привязаны все санкции, которые сегодня действуют в отношении Российской Федерации, и поменять весь этот процесс будет очень трудно", - отметил он.

Также Разумков отметил, что Российская Федерация не придерживается минских договоренностей и пытается перевернуть его с ног на голову". По словам Разумкова, сейчас нет возможности для проведения демократических выборов на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.

"Другой вопрос, что Россия, как всегда, пытается перевернуть с ног на голову и пойти в обратном порядке - сначала проведя выборы. Это можно назвать, как угодно, но провести сегодня демократический процесс на оккупированной территории - просто невозможно", - добавил спикер штаба Зеленского.

Разумков подчеркнул, что возвращение оккупированных территорий Донбасса и Крыма должно происходить исключительно на условиях Украины.

Напомним, ранее в штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского назвали шаги для деоккупации Донбасса. По словам Дмитрия Разумкова, в случае избрания для усиления давления на Россию в вопросе оккупированных Донбасса и Крыма Зеленский попытается объединить три вектора - "нормандьский формат", давление Соединенных Штатов на РФ и позицию Британии в отношении России после химической атаки в Солсбери.

Порошенко записал новое видеообращение к Зеленскому Зеленский рассказал о встрече с Макроном
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Порошенко Зеленский Владимир ЗеленскийДонбассминские соглашения
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь