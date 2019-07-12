Зеленский пообещал деньги на реконструкцию аэропорта в Днепре

Аэропорт Днепра (фото: dnk.aero)

На реконструкцию аэропорта нужно почти 3 млрд грн

Президент Украины Владимир Зеленский в Днепре ознакомился с планом реконструкции международного аэропорта и пообещал найти средства на строительство. Об этом сообщает президентская пресс-служба.

Как отметили в пресс-службе, президенту представили три варианта реконструкции аэропорта и было отмечено, что наиболее приемлемым является проект строительство взлетно-посадочной полосы на месте старой. Другие варианты содержали предложение строительства полосы на новой территории.

"Мы сделаем и поможем вам. Средства будут, потому что мы понимаем, что такое для города-миллионника аэропорт", - сказал Зеленский.

По данным пресс-службы, для строительства новой полосы на месте старой нужно полтора-два года. Тендер на разработку проекта реконструкции комплекса аэропорта в Днепре планируется на следующей неделе, примерная общая стоимость реконструкции - 2,9 млрд грн.

Аэропорт в Днепре расположен в 13,5 км на юго-восток от центра города и на расстоянии 5 км от автомагистрали Запорожье - Днепр. Здание нового аэровокзала построено в 1985 году.

Отметим, президент Владимир Зеленский 12 июля находится в Днепропетровской области с рабочим визитом, где он посетит Днепр и Кривой Рог.

Напомним, в июне Кабинет министров Украины принял решение о выделении 200 млн грн на проектные работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Днепра.