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Зеленський пообіцяв кошти на реконструкцію аеропорту в Дніпрі

Новини » Політика    12.07.2019 - 13:19
Зеленський пообіцяв кошти на реконструкцію аеропорту в Дніпрі
Аеропорт Дніпра (фото: dnk.aero)

На реконструкцію аеропорту потрібно майже 3 млрд грн

Президент України Володимир Зеленський у Дніпрі ознайомився з планом реконструкції міжнародного аеропорту та пообіцяв знайти кошти на будівництво. Про це повідомляє президентська прес-служба.

Як зазначили в прес-службі, президенту представили три варіанти реконструкції летовища і було відзначено, що найбільш прийнятним є проект будівництво злітно-посадкової смуги на місці старої. Інші варіанти містили пропозицію зведення смуги на новій території.

"Ми зробимо й допоможемо вам. Кошти будуть, бо ми розуміємо, що таке для міста-мільйонника аеропорт", - сказав Зеленський.

За даними прес-служби, для будівництва нової смуги на місці старої потрібно півтора-два роки. Тендер на розробку проекту реконструкції комплексу аеропорту у Дніпрі планується на наступному тижні, приблизна загальна вартість реконструкції -2,9 млрд грн.

Аеропорт у Дніпрі розташований за 13,5 км на південний схід від центру міста та на відстані 5 км від автомагістралі Запоріжжя - Дніпро. Будівля нового аеровокзалу споруджена у 1985 році.

Відзначимо, президент Володимир Зеленський 12 липня знаходиться у Дніпропетровській області з робочим візитом, де він відвідає Дніпро і Кривий Ріг.

Нагадаємо, у червні Кабінет міністрів України прийняв рішення про виділення 200 млн грн на проектні роботи по реконструкції злітно-посадкової смуги аеропорту Дніпра.

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