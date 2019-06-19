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Кабмин выделил 200 млн гривен на взлетную полосу в аэропорту Днепра

Новости » Политика    19.06.2019 - 17:08
Кабмин выделил 200 млн гривен на взлетную полосу в аэропорту Днепра
Фото: заседание Кабмина (Виталий Носач/РБК-Украина)

Средства выделили на реконструкцию

Кабинет министров Украины принял решение о выделении 200 миллионов гривен на проектные работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Днепра. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, сегодня правительство приняло решение о выделении 200 млн гривен на проектные работы.

"Мы будем прилагать усилия для реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта в Днепре", - сказал Гройсман.

Стоит отметить, что ранее депутатский корпус городского совета Днепра подготовил обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой выделить финансирование из госбюджета для начала реконструкции взлетно-посадочной полосы городского международного аэропорта.  

Напомним, в ходе сегодняшнего заседания правительства премьер-министр Владимир Гройсман просил проверить законность возвращения проспекту в Харькове имени советского маршала Георгия Жукова.

РБК-Украина также сообщало, что Кабмин сократит количество чиновников в госадминистрациях. Глава правительства сообщил о предложении сокращения численности районных государственных администраций в Украине на 50%.

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Новости Украины ФК ДнепрКабинет Министров УкраиныВладимир Гройсманаэропорт
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