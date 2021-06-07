Зеленский пообещал Байдену предпринять ряд шагов, за которыми будут следить США, - источник

По словам собеседника, президенты США и Украины говорили о будущем визите Зеленского в Белый дом, реформах в Украине, газопроводе "Северный поток-2", Плане действий по членству в НАТО, а также о поддержке Украины против российской агрессии.

"Зеленский взял на себя обязательство предпринять ряд дальнейших шагов, за которыми в Вашингтоне будут следить очень внимательно", - сказал он.

Источник отметил, что Байден со своей стороны готов сделать все возможное в вопросах "Северного потока-2" и интеграции Украины в НАТО.

"Что касается Вашингтона, то там намерены делать все возможное в отношении "Северного потока-2", НАТО и поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии. Теперь нужно подтвердить слова действиями", - добавил собеседник РБК-Украина.