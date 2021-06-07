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Зеленський пообіцяв Байдену зробити низку кроків, за якими стежитимуть США, - джерело

Автор: Мілан Лєліч

Президент України Володимир Зеленський під час сьогоднішньої розмови з президентом США Джо Байденом пообіцяв зробити низку подальших кроків. За цими кроками дуже уважно стежитимуть у Вашингтоні.

Про це РБК-Україна розповіло джерело, поінформоване про бесіду Байдена і Зеленського.

За словами співрозмовника, президенти США і України говорили про майбутній візит Зеленського в Білий дім, реформи в Україні, газопровід "Північний потік-2", План дій щодо членства в НАТО, а також про підтримку України проти російської агресії.

"Зеленський взяв на себе зобов'язання зробити низку подальших кроків, за якими у Вашингтоні будуть стежити дуже уважно", - сказав він.

Джерело зазначило, що Байден зі свого боку готовий зробити все можливе в питаннях "Північного потоку-2" та інтеграції України в НАТО.

"Що стосується Вашингтона, то там мають намір робити все можливе щодо "Північного потоку-2", НАТО і підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії. Тепер потрібно підтвердити слова діями", - додав співрозмовник РБК-Україна.

Нагадаємо, напередодні зустрічі з президентом Росії в Женеві президент США провів телефонну розмову з Зеленським. Як розповіли в ОП, лідери обговорили широкий перелік актуальних тем, зокрема ситуацію на Донбасі та вступ до НАТО.

Крім того, Байден запросив Зеленського в Білий дім. Зустріч президентів може відбутися в липні після того, як Байден повернеться з Європи.

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