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В Офисе президента рассказали детали разговора Зеленского и Помпео

Новости » Политика     07.01.2020 - 10:23
В Офисе президента рассказали детали разговора Зеленского и Помпео
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Владимир Зеленский проинформировал Майка Помпео о результатах нормандской встречи

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с государственным секретарем США Майком Помпео. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский подробно проинформировал Майка Помпео о результатах договоренностей, достигнутых во время нормандской встречи, а также планы украинского правительства по восстановлению мира на востоке Украины. Майк Помпео особо отметил освобождение пленных и приветствовал заключение важного контракта на транзит газа в Европу.

Собеседники также обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке после атак на коалиционные силы в Ираке и нападения на американское посольство в Багдаде.

"Стороны согласились, что любые дальнейшие агрессивные шаги могут стать угрозой для стабильности в регионе и глобальной безопасности. Президент Украины выразил обеспокоенность возможным обострением ситуации в Ираке и регионе, если силы США и коалиции преждевременно покинут страну", - рассказали в ОП.

Зеленский также выразил особую благодарность президенту США Дональду Трампу и Конгрессу за решение о предоставлении финансовой и материальной помощи сектору безопасности и обороны Украины.

Ранее госдепартамент США сообщил о том, что Помпео 6 января провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

1 января стало известно, что госсекретарь США Майк Помпео отложил свой визит в Украину, который был запланирован на 3 и 4 января, в связи с протестами у здания американского посольства в Багдаде.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты Америки
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