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Помпео обсудил с Зеленским перенос своего визита в Украину

Новости » Политика     06.01.2020 - 23:38
Помпео обсудил с Зеленским перенос своего визита в Украину
Фото: Майк Помпео (flickr.com/n3tel.jpg)

Разговор состоялся 6 января

Госсекретарь США Майк Помпео 6 января провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госдепартамента США.

Отмечается, что был обсужден перенос поездки Помпео в Украину. Кроме того, говорили о ситуации на Ближнем Востоке.

"Госсекретарь поблагодарил за осуждение Украиной нападения на американское посольство в Багдаде. Помпео еще раз подтвердил сильную поддержку США суверенитета и территориальной целостности, и подчеркнул долгосрочное стратегическое партнерство", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало, что глава Министерства иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина готова принять государственного секретаря Соединенных Штатов Майка Помпео и надеется в ближайшее время согласовать новую дату визита.

Напомним, 1 января стало известно, что госсекретарь США Майк Помпео отложил свой визит в Украину, который был запланирован на 3 и 4 января, в связи с протестами у здания американского посольства в Багдаде.

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