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Помпео отложил визит в Украину

Новости » Политика     01.01.2020 - 20:36
Помпео отложил визит в Украину
Фото: Майк Помпео (Getty images)

Визит был перенесен в связи с протестами у здания посольства США в Багдаде

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео принял решение отложить визит в Украину, который был запланирован на 3 и 4 января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Отмечается, что визит был перенесен в связи с протестами у здания американского посольства в Багдаде.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Узбекистана сообщило, что Визит Майка Помео перенесен. При этом отмечалось, что визит переносится "на более поздние сроки по взаимной договоренности".

В эфире телеканала Fox News Помпео предположил, что может перенести планируемый визит в ряд стран, среди них в Украину и Узбекистана, из-за нападения на посольство США в Ираке.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что в 2020 году посетит Украину. Однако никаких подробностей и дату своего визита глава американского Госдепа не сообщил.

Позже в Госдепартаменте подтвердили информацию о том, что Майк Помео посетит Украину. Его визит был запланирован на 3 и 4 января.

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Новости Украины Майк Помпео
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