В Офісі президента розповіли деталі розмови Зеленського і Помпео

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Володимир Зеленський поінформував Майка Помпео про результати нормандської зустрічі

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з державним секретарем США Майком Помпео. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зеленський детально поінформував Майка Помпео про результати домовленостей, досягнутих під час нормандської зустрічі, а також плани українського уряду щодо відновлення миру на сході України. Майк Помпео особливо відзначив звільнення полонених і привітав укладення важливого контракту на транзит газу в Європу.

Співрозмовники також обговорили загострення ситуації на Близькому Сході після атак на коаліційні сили в Іраку та нападу на американське посольство в Багдаді.

"Сторони погодилися, що будь-які подальші агресивні кроки можуть стати загрозою для стабільності в регіоні та глобальної безпеки. Президент України висловив занепокоєння можливим загостренням ситуації в Іраку та регіоні, якщо сили США та коаліції передчасно залишать країну", - розповіли в ОП.

Зеленський також висловив особливу вдячність президенту США Дональду Трампу та Конгресу за рішення про надання фінансової та матеріальної допомоги сектору безпеки й оборони України.

Раніше держдепартамент США повідомив про те, що Помпео 6 січня провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

1 січня стало відомо, що держсекретар США Майк Помпео відклав свій візит до України, який був запланований на 3 і 4 січня, в зв'язку з протестами біля будівлі американського посольства в Багдаді.