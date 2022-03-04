Зеленский о помощи НАТО: Дали 50 тонн топлива. Чтобы мы сожгли Будапештский меморандум?

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в НАТО сегодня провели через систему закупок 50 тонн топлива для Украины.

Как сообщил Владимир Зеленский, единственное, что смог сделать Альянс сегодня – это провести закупку дизтоплива для Украины.

"Все что смог Альянс сегодня, это провести через систему своих закупок 50 тонн дизтоплива для Украины. Пожалуй, чтобы мы могли сжечь Будапештский меморандум. Чтобы лучше горело. Но он для нас уже сгорел в огне русских войск. Разве такой Альянс вы хотели и строили?" – сказал Владимир Зеленский.