Зеленский о помощи НАТО: Дали 50 тонн топлива. Чтобы мы сожгли Будапештский меморандум?

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в НАТО сегодня провели через систему закупок 50 тонн топлива для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента.
Как сообщил Владимир Зеленский, единственное, что смог сделать Альянс сегодня – это провести закупку дизтоплива для Украины.
"Все что смог Альянс сегодня, это провести через систему своих закупок 50 тонн дизтоплива для Украины. Пожалуй, чтобы мы могли сжечь Будапештский меморандум. Чтобы лучше горело. Но он для нас уже сгорел в огне русских войск. Разве такой Альянс вы хотели и строили?" – сказал Владимир Зеленский.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что НАТО своим отказом ввести бесполетную зону, дало "зеленый свет" для дальнейшей бомбардировки украинских городов и сел.
А также Президент Украины неприятно удивлен нерешительностью Североатлантического альянса в вопросе введения бесполетной зоны над Украиной.
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