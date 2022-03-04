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Зеленский об отказе НАТО закрыть небо: Сами создали нарратив, что это спровоцирует Россию

Новина українською →
Киев, Пятница 04 марта 2022 23:37
Зеленский об отказе НАТО закрыть небо: Сами создали нарратив, что это спровоцирует Россию Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорцив

Президент Владимир Зеленский неприятно удивлен нерешительностью Североатлантического альянса в вопросе введения бесполетной зоны над Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на вечернее обращение главы государства.

Зеленский упрекнул НАТО в отказе от собственных ценностей. Сегодняшний саммит альянса, по его мнению, был слаб и растерян, где не все страны-члены считают борьбу за свободу для Европы главной целью.

"Все разведки НАТО прекрасно знают планы врага, они подтвердили, что Россия хочет продолжить наступление. Зная, что новые удары и жертвы неизбежны, НАТО сознательно приняло решение не закрывать небо над Украиной. Мы считаем, что страны НАТО сами создали нарратив, что якобы закрытие небо спровоцирует прямую агрессию России против НАТО", – заявил Зеленский.

Он уверен, что такой подход – самогипноз тех, кто слаб и неуверен, хотя владеет оружием сильнее, чем есть в распоряжении Украины. НАТО должно было подумать о людях и человечности. "Все люди, которые погибнут с сегодняшнего дня, и на ваших руках", – резюмировал глава государства.

Кстати, генсек НАТО Йенс Столтенберг попытался оправдаться за отказ закрыть небо над Украиной.

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