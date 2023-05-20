Зеленський на полях G7 обговорив із Шольцем реалізацію української формули миру

За його словами, вони також обговорили перші результати візиту до Німеччини.

"Дякував за потужну оборонну допомогу, яку Україна отримує від Німеччини. Вкотре наголосили на важливості реалізації пунктів української формули миру", - заявив Зеленський.

Візит Зеленського до Німеччини

Минулого тижня Зеленський здійснив низку візитів до країн Європи, серед яких Італія, Німеччина, Британія та Франція.

Під час візиту до Німеччини Зеленський зустрівся з президентом Франк-Вальтером Штайнмаєром та канцлером Олафом Шольцем. Зокрема, обговорювалися постачання озброєнь, зокрема західних винищувачів.

При цьому Шольц пообіцяв допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно.

Зеленський у Японії

20 травня в японському місті Хіросіма проходить саміт "Великої сімки". Президент Володимир Зеленський також взяв участь у саміті. Серед іншого він уже встиг зустрітися з прем'єр-міністром Ріші Сунаком.

Крім цього, Зеленський вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ провів переговори з прем'єром Індії. Вони обговорили гуманітарні питання.

Також на полях саміту очікується зустріч Зеленського із президентом США Джо Байденом.

Усі подробиці візиту українського лідера на саміт у Японії - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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