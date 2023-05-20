Зеленський на полях G7 обговорив із Шольцем реалізацію української формули миру

Президент Володимир Зеленський, який зараз перебуває в Японії на саміті G7, провів зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Серед іншого вони обговорили реалізацію української формули миру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter.
За його словами, вони також обговорили перші результати візиту до Німеччини.
"Дякував за потужну оборонну допомогу, яку Україна отримує від Німеччини. Вкотре наголосили на важливості реалізації пунктів української формули миру", - заявив Зеленський.
Минулого тижня Зеленський здійснив низку візитів до країн Європи, серед яких Італія, Німеччина, Британія та Франція.
Під час візиту до Німеччини Зеленський зустрівся з президентом Франк-Вальтером Штайнмаєром та канцлером Олафом Шольцем. Зокрема, обговорювалися постачання озброєнь, зокрема західних винищувачів.
При цьому Шольц пообіцяв допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно.
20 травня в японському місті Хіросіма проходить саміт "Великої сімки". Президент Володимир Зеленський також взяв участь у саміті. Серед іншого він уже встиг зустрітися з прем'єр-міністром Ріші Сунаком.
Крім цього, Зеленський вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ провів переговори з прем'єром Індії. Вони обговорили гуманітарні питання.
Також на полях саміту очікується зустріч Зеленського із президентом США Джо Байденом.
Усі подробиці візиту українського лідера на саміт у Японії - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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