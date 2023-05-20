RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский на полях G7 обсудил с Шольцем реализацию украинской формулы мира

фото: президент Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский, который сейчас находится в Японии на саммите G7, провел встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем. Среди прочего, они обсудили реализацию украинской формулы мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

По его словам, они также обсудили первые результаты визита в Германию.

"Поблагодарил за мощную оборонную помощь, которую Украина получает от Германии. В очередной раз отметили важность реализации пунктов украинской формулы мира", - заявил Зеленский.

Визит Зеленского в Германию

На прошлой неделе Зеленский совершил ряд визитов в страны Европы, среди которых Италия, Германия, Британия и Франция.

В ходе визита в Германию Зеленский встретился с президентом Франк-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем. В частности, обсуждались поставки вооружений, в том числе западных истребителей.

При этом Шольц пообещал помогать Украине столько, сколько будет необходимо.

Зеленский в Японии

20 мая в японском городе Хиросима проходит саммит "Большой семерки". Президент Владимир Зеленский также принял участие в саммите. Среди прочего, он уже успел встретиться с премьер-министром Риши Сунаком.

Помимо этого Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения РФ провел переговоры с премьером Индии. Они обсудили гуманитарные вопросы.

Также на полях саммита ожидается встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом.

Все подробности визита украинского лидера на саммит в Японии - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийОлаф ШольцВойна России против Украины