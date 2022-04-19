Зеленский: Если получим оружие сейчас - это спасет жизни тысяч людей

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, если бы в первый день войны страна получила сколько оружия, как сейчас, то польза была бы больше.

По его словам, если Украина получит оружие сейчас, то это спасет тысячи жизней.

Он отметил, что каждый день имеет значение и любое промедление с помощью Украине приводит к тому, что оккупанты получают возможность убить еще больше украинцев.

"Если бы мы получили в первую неделю войны то, что получаем сейчас, то польза для Украины и свободы в Европе была бы больше. Я уверен. Если мы получим прямо сейчас то, что у некоторых партнеров запланировано для передачи Украине в ближайшие недели, - это позволит спасти жизни тысяч и тысяч людей", - сказал Зеленский.