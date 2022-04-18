Зеленский поблагодарил за оборонную помощь премьера Хорватии
Президент Владимир Зеленский пообщался с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем о ходе противодействия Украиной агрессии РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter главы государства.
Стороны в ходе телефонного разговора обсудили антироссийские санкции и евроинтеграционные устремления Украины. Президент выразил благодарность за военно-техническую помощь Хорватии.
"Обсудили важность усиления санкционного давления на Россию. Поблагодарил за поддержку движения Украины в ЕС, за важную оборонную помощь", – написал Зеленский.
Ранее президент провел телефонные переговоры с болгарским премьер-министром Петковым. Лидеры государств поговорили о препятствиях РФ для черноморского судоходства и антироссийских санкциях.
К слову, американский Госдепартамент отреагировал на серию ракетных ударов РФ по Украине.
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