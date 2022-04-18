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Зеленский поблагодарил за оборонную помощь премьера Хорватии

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Киев, Понедельник 18 апреля 2022 23:00
Зеленский поблагодарил за оборонную помощь премьера Хорватии Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорцив

Президент Владимир Зеленский пообщался с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем о ходе противодействия Украиной агрессии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter главы государства.

Стороны в ходе телефонного разговора обсудили антироссийские санкции и евроинтеграционные устремления Украины. Президент выразил благодарность за военно-техническую помощь Хорватии.

"Обсудили важность усиления санкционного давления на Россию. Поблагодарил за поддержку движения Украины в ЕС, за важную оборонную помощь", – написал Зеленский.

Ранее президент провел телефонные переговоры с болгарским премьер-министром Петковым. Лидеры государств поговорили о препятствиях РФ для черноморского судоходства и антироссийских санкциях.

К слову, американский Госдепартамент отреагировал на серию ракетных ударов РФ по Украине.

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