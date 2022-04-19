Зеленський: Якщо отримаємо зброю зараз - це врятує життя тисяч людей

Президент України Володимир Зеленський розповів, якби у перший день війни країна отримала скільки зброї, як зараз, то користь була би більшою.

За його словами, якщо Україна отримає зброю зараз, то це врятує тисячі життів.

Він зазначив, що кожен день має значення та будь-яке зволікання з допомогою Україні призводить до того, що окупанти отримують змогу вбити ще більше українців.

"Якби ми отримали у перший тиждень війни те, що отримуємо зараз, то користь для України і свободи в Європі була би більшою. Я впевнений. Якщо ми отримаємо прямо зараз те, що у деяких партнерів заплановано для передачі Україні найближчими тижнями, - це дозволить врятувати життя тисяч і тисяч людей" - сказав Зеленський.