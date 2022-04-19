Зеленський: Якщо отримаємо зброю зараз - це врятує життя тисяч людей
Президент України Володимир Зеленський розповів, якби у перший день війни країна отримала скільки зброї, як зараз, то користь була би більшою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського.
За його словами, якщо Україна отримає зброю зараз, то це врятує тисячі життів.
Він зазначив, що кожен день має значення та будь-яке зволікання з допомогою Україні призводить до того, що окупанти отримують змогу вбити ще більше українців.
"Якби ми отримали у перший тиждень війни те, що отримуємо зараз, то користь для України і свободи в Європі була би більшою. Я впевнений. Якщо ми отримаємо прямо зараз те, що у деяких партнерів заплановано для передачі Україні найближчими тижнями, - це дозволить врятувати життя тисяч і тисяч людей" - сказав Зеленський.
Раніше ми повідомляли, що Зеленський нагородив 192 захисників України орденами і медалями.
Також ми писали, що Зеленський подякував за оборонну допомогу прем'єру Хорватії.
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